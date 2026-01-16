Louis Leroux prolunga con il Nantes: l'emergente centrocampista di 20 anni rinnova fino al 2030
Il Nantes guarda con attenzione al futuro. I Canaris hanno ufficializzato il prolungamento del contratto di Louis Leroux. Il poliedrico centrocampista classe 2005, una delle note più liete della stagione con 13 presenze e un gol, ha firmato un nuovo accordo a lungo termine fino al giugno 2030. Una mossa quasi obbligata per il club, deciso a proteggere uno dei suoi talenti più cristallini.
Questo il comunicato ufficiale: "Prodotto del vivaio del Nantes, Louis Leroux ha prolungato il suo contratto con l'FC Nantes fino al 2030. Originario del Maine-et-Loire, il nostro centrocampista è entrato a far parte del centro sportivo Jonelière all'età di 14 anni. Anno dopo anno, ha scalato le classifiche con umiltà e duro lavoro, affermandosi infine in prima squadra nelle ultime due stagioni".
