Ufficiale

Nantes, rinnovo per un talento fatto in casa: Louis Leroux prolunga fino al 2030

Nantes, rinnovo per un talento fatto in casa: Louis Leroux prolunga fino al 2030
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:11Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Notizia importante in casa Nantes, visto che un ragazzo cresciuto in gialloverde si è legato ancora di più al club. E' di oggi, infatti, la notizia del rinnovo di Louis Leroux fino al 2030. Di seguito il comunicato ufficiale: "Prodotto del vivaio del Nantes, Louis Leroux ha prolungato il suo contratto con l'FC Nantes fino al 2030. Originario del Maine-et-Loire, il nostro centrocampista è entrato a far parte del centro sportivo Jonelière all'età di 14 anni. Anno dopo anno, ha scalato le classifiche con umiltà e duro lavoro, affermandosi infine in prima squadra nelle ultime due stagioni.

Alla soglia dei 20 anni, Louis Leroux incarna la passione per il club e la dedizione in campo. Beniamino dei tifosi del Nantes, simboleggia il successo del settore giovanile e conferma l'importanza dei giovani nel nuovo progetto dei Gialloverdi. Il FC Nantes è orgoglioso di vedere Louis Leroux proseguire il suo viaggio sulle rive dell'Erdre e gli augura tanto successo per il resto della sua avventura a Nantes".

