Ufficiale Lucas Veríssimo è il sesto colpo del Santos: torna a titolo definitivo dall'Al-Duhail

Il Santos ha ufficializzato, tramite il proprio sito ufficiale, l'ingaggio del difensore Lucas Veríssimo. Questo il comunicato: ""Menino da Vila" a tutti gli effetti, il centrale trentenne, che militava nell'Al-Duhail in Qatar, torna a titolo definitivo nel club che lo ha lanciato, firmando un contratto valido per le prossime tre stagioni. Originario di Jundiaí, Veríssimo era approdato nelle giovanili del Peixe nel 2013, debuttando tra i professionisti nel 2016 e conquistando la titolarità inamovibile già dall'anno successivo grazie a prestazioni di altissimo livello.

Nella sua prima parentesi in maglia bianconera, il difensore ha collezionato 190 presenze e 7 reti, laureandosi campione paulista nel 2016. Con questo ritorno, Veríssimo riabbraccerà Luan Peres, suo storico compagno di reparto nella stagione 2020. Dopo cinque anni da protagonista assoluto al Santos, la sua carriera lo ha portato a vestire le maglie di Benfica, Corinthians, Al-Duhail e Al-Wakrah, accumulando un'importante esperienza internazionale che ora metterà nuovamente al servizio del club costiero.

Veríssimo rappresenta il sesto rinforzo del Santos per la stagione in corso, inserendosi in una campagna acquisti di grande spessore. In precedenza, il club aveva già puntellato la rosa con gli innesti degli attaccanti Gabriel Barbosa, Rony e Moisés, oltre ai mediani Gabriel Menino e Christian Oliva. L'arrivo del centrale completa un reparto difensivo che punta a riportare il Peixe ai vertici del calcio brasiliano, coniugando il senso di appartenenza all'esperienza maturata all'estero".