Lazio, Lotito non molla: l'Al-Duhail minaccia di ritirarsi dalla corsa a Luis Alberto

"Matrimonio e separazione in un colpo solo". È questo l'incipit del pezzo scritto oggi da Il Messaggero per descrivere il momento di Luis Alberto, in questi giorni a Siviglia con la famiglia in attesa di festeggiare i dieci anni di nozze con la moglie Patricia mentre in Italia, dalle parti di Formello, si continua a lavorare per il suo addio alla Lazio.

Il Mago lascerà sicuramente la Capitale dopo la rottura delle ultime settimane, ma Claudio Lotito è un osso duro e non ha la minima intenzione di svendere uno dei suoi pezzi pregiati: il presidente biancoceleste continua a dire no all'offerta da 11 milioni presentata dall'Al-Duhail e vuole che ne siano aggiunti almeno altri 4 inseriti tra i bonus in modo da non considerarli nel 25% della cifra fissa da versare al Liverpool, che ha mantenuto una percentuale sulla rivendita del calciatore. "A Doha si stanno spazientendo e minacciano di ritirarsi dalla corsa allo spagnolo" assicura il quotidiano romano, ricordando che tra il club arabo e il giocatore esiste da tempo un accordo da circa 8 milioni di euro a stagione.