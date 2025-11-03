Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
PSG-Bayern, Dembele ci sarà: superato il problema muscolare, partirà dalla panchina?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:42Calcio estero
Michele Pavese

Dopo aver avvertito un fastidio muscolare nella vittoria del Paris Saint-Germain contro il Nizza (1-0), Ousmane Dembélé sembra aver dissipato ogni dubbio sulla sua condizione fisica in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il fresco Pallone d’Oro 2025 si è allenato regolarmente lunedì mattina a Poissy, senza mostrare segni di dolore o limitazioni.

L’attaccante francese, che conta 57 presenze e 7 gol con la nazionale, ha partecipato al classico torello con il resto del gruppo sotto lo sguardo attento del presidente Nasser Al-Khelaïfi e del direttore sportivo Luis Campos, presenti a bordo campo per seguire da vicino la vigilia del big match. Nonostante le buone sensazioni, però, Dembélé potrebbe partire dalla panchina: Luis Enrique sta valutando se rischiarlo dal primo minuto o preservarlo, considerando che il giocatore è tornato da poco da un infortunio e ha cominciato titolare una sola volta - contro il Lorient - da allora.

L’intera rosa del PSG ha preso parte alla seduta, eccezion fatta per Désiré Doué, alle prese con una lesione muscolare, e per il giovane Noham Kamara, destinato alla squadra di Youth League. Alla vigilia di un duello che può decidere il primato nella fase campionato, la presenza di Dembélé, anche solo per uno spezzone, resta un’ottima notizia per il tecnico asturiano, che potrà contare sul suo talento per tentare l’assalto al colosso bavarese.

