Dembélé tiene in apprensione il PSG: "Mi fa male il bicipite femorale, mi fa molto male"

La stagione Ousmane Dembélé, al di là dell'enorme soddisfazione di aver conquistato il Pallone d'oro, sembra essere sempre più maledetta. Già out un mese per un infortunio al bicipite femorale, l'attaccante francese mercoledì scorso contro il Lorient ha accusato un fastidio alla coscia. Tenuto inizialmente in panchina da Luis Enrique nella gara di ieri contro il Nizza, è entrato al 72' al posto di Zaire-Emery e potrebbe aver aggravato il guaio fisico di qualche giorno prima.

Un video del canale Ligue 1+ ha catturato una conversazione tra Dembélé e Achraf Hakimi, in cui quest'ultimo ammette di avere problemi fisici: "Mi fa male il bicipite femorale. Mi fa molto male ", dice Ousmane con un'espressione addolorata (secondo la trascrizione della conversazione). Il tecnico dei parigini, interpellato sulle condizioni della sua stella offensiva, ha dichiarato a fine partita: "Dobbiamo rimanere calmi e monitorare il suo benessere. Che siano dieci o venti minuti, lui fa impressione. Siamo felici di vederlo tornare gradualmente in gioco".

Da monitorare dunque le condizioni di Dembélé, in vista di una settimana con due partite molto importanti. Il PSG, infatti, prima affronterà il Bayern Monaco nella League Phase di Champions e poi il Lione in Ligue 1. Due sfide da vincere, nelle quali farebbe comodo avere l'attaccante in ottime condizioni.