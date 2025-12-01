275 mln spesi in estate, ma il Newcastle farà mercato anche a gennaio: l'annuncio di Howe

Il Newcastle si prepara a un mese di gennaio potenzialmente caldo sul fronte mercato. Eddie Howe, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Tottenham, ha confermato che nei prossimi giorni incontrerà i vertici del club per definire strategie e priorità della finestra invernale. Un appuntamento atteso, soprattutto alla luce degli oltre 240 milioni di sterline (quasi 275 milioni di euro) investiti in estate per portare a St. James’ Park Woltemade, Ramsey, Thiaw, Elanga e Ramsdale.

Nonostante lo sforzo economico, Howe non esclude nuovi innesti: l’obiettivo è mantenere alto il livello competitivo della rosa in un calendario sempre più fitto. "Non ne abbiamo ancora parlato, ma lo faremo presto. Non sappiamo mai come sarà il mese di gennaio, dobbiamo prepararci a ogni eventualità", ha spiegato il tecnico inglese.

Alla domanda sulla disponibilità di ulteriori fondi, Howe ha preferito restare prudente, pur lasciando aperte tutte le porte: "Mi piacerebbe sempre mantenere la squadra fresca. In ogni finestra la nostra idea è essere attivi. Per quanto riguarda le finanze, ne discuteremo nei prossimi giorni".

Il Newcastle resta dunque vigile, pronto a cogliere opportunità e a rinforzare i reparti che nelle ultime settimane hanno mostrato qualche limite. Le prossime riunioni tra Howe e la dirigenza chiariranno ambizioni e margini di manovra dei Magpies in vista di un mercato di gennaio che si preannuncia caldo.