Barcellona, Pedri spiega le tattiche di Flick. E confessa: "Mi piacerebbe giocare ancora con Messi..."
Il talento del Barcellona Pedri ha parlato al magazine Esquire soffermandosi sulla sua crescita in blaugrana e sul lavoro del tecnico Hansi Flick:
"Da fuori può sembrare tutto rischioso, vista la linea difensiva molto alta e gli spazi che si lasciano, ma se la squadra fa pressing alto nel modo giusto è difficile che gli avversari possano trovare spazi per un passaggio perfetto all'attaccante", spiega lo spagnolo in merito alle tattiche di Flick.
Obiettivi a breve termine?
"Non sarà semplice, ma spero di poter ripetere il triplete casalingo dello scorso anno e vincere anche la Champions. Favorite? Il PSG su tutti, poi Arsenal, Manchester City e Real Madrid".
Messi e la possibile chiusura della carriera al Barcellona?
"Ovviamente mi piacerebbe tornare a giocare con lui. E' il migliore della storia e mi aiutò tantissimo negli anni insieme qui in blaugrana".
