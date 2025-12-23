Algeria, Mahrez prima del debutto in Coppa d'Africa: "Abbiamo la mentalità giusta"

Scacciare i fantasmi del passato e ripartire con una nuova mentalità. È questa la missione dell’Algeria, pronta a fare il suo esordio nella fase a gironi della Coppa d'Africa mercoledì contro il Sudan, nel Gruppo E. Le eliminazioni premature del 2022 e del 2023 pesano ancora nell’immaginario collettivo, ma la squadra vuole voltare pagina.

In conferenza stampa, il capitano Riyad Mahrez ha provato a spegnere ogni tensione: “La mentalità è molto buona. Non pensiamo a ciò che è successo prima, siamo concentrati solo sulla prestazione”. Parole chiare, accompagnate dall’entusiasmo per l’accoglienza ricevuta in Marocco, paese ospitante della competizione: “Siamo felici di essere qui, daremo tutto per fare qualcosa di grande”.

Mahrez ha risposto anche alle critiche personali, legate all’età e al percorso lontano dai grandi club europei: “Fa parte del calcio. Io penso solo ad aiutare la squadra”. Un messaggio da leader, in un gruppo che vuole dimostrare di avere ancora qualità e ambizioni. Tra i temi più curiosi di questa Coppa d’Africa c’è anche la presenza di Luca Zidane, figlio di Zinedine e portiere attualmente al Granada. Il ct Vladimir Petkovic non ha svelato se sarà titolare contro il Sudan, ma Mahrez ne ha elogiato l’integrazione: “È come tutti gli altri, lavora duro e non si monta la testa. Il cognome pesa, ma è felice di essere qui”.