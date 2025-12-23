Ufficiale
Botafogo, scelto il sostituto di Ancelotti: Anselmi nuovo tecnico
Il Botafogo ha scelto il suo nuovo allenatore, che andrà a sostituire l'esonerato Davide Ancelotti. La scelta del club brasiliano è ricaduta su Martin Anselmino, tecnico argentino reduce dall'avventura sulla panchina del Porto nel 2024/2025:
"Martin Anselmi è il nuovo allenatore del Botafogo. L'argentino ha firmato un contratto con O Glorioso di due anni. Benvenuto Professore", si legge nel comunicato della società di Rio de Janeiro.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
