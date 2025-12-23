Bournemouth, Semenyo infiamma il mercato: il Chelsea si aggiunge alla corsa di gennaio

Il Chelsea ha avviato i primi sondaggi per provare a portare a Londra Antoine Semenyo nella sessione invernale. I Blues stanno valutando la fattibilità dell’operazione, consapevoli però di una concorrenza agguerrita. Sull’attaccante del Bournemouth restano infatti forti l’interesse di Manchester United e Manchester City, attualmente in leggero vantaggio, mentre anche il Liverpool osserva con attenzione, soprattutto dopo l’infortunio di Alexander Isak.

La clausola rescissoria da 65 milioni di sterline, attivabile dal 1° gennaio, rappresenta il principale snodo della trattativa. Alla vigilia del recente 4-4 contro il Bournemouth, Ruben Amorim lo ha definito un “giocatore speciale”, e i numeri lo confermano: otto gol in Premier League, inclusi quelli segnati nelle ultime due gare.

Il Tottenham , invece, si è sfilato dalla corsa, virando su altri obiettivi. Il mercato, però, è appena iniziato e il nome di Semenyo promette di restare centrale. A riportarlo è Sky Sports UK.