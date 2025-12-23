Non solo Endrick, Fonseca è scatenato: Lione forte anche su Nartey del Brondby

Dopo il via libera della DNCG, l’Olympique Lione può tornare sul mercato, ma con una strategia chiara: pochi colpi, sostenibili e funzionali. Le priorità sono definite, un difensore e un attaccante, e proprio sul fronte offensivo il club del Rodano ha già piazzato una mossa di grande impatto. Grazie agli ottimi rapporti con il Real Madrid, il Lione è pronto ad accogliere in prestito Endrick, talento brasiliano che avrà così l’occasione di trovare spazio e continuità in Ligue 1.

Ma non finisce qui. L’OL segue con attenzione anche Himad Abdelli dell’Angers, profilo interessante soprattutto per la situazione contrattuale in scadenza a giugno. In parallelo resta vivo l’interesse per Noah Nartey del Brøndby: centrocampista classe 2004, già seguito in estate, reduce da una stagione brillante e apprezzato per la sua versatilità.

Il Lione valuta, riflette e prepara le mosse: gli arrivi, però, saranno inevitabilmente legati anche alle uscite. Un equilibrio necessario per ripartire senza forzature.