Arteta ne inventa un'altra: l'Arsenal si allena con delle penne prima dello Sporting Lisbona

L'Arsenal ha trovato un nuovo metodo di allenamento. Non è una novità dalle parti dei Gunners da quando in panchina c'è Mikel Arteta: il tecnico spagnolo ad esempio lo scorso settembre aveva dichiarato di voler migliorare la sua routine nella preparazione dei match, soprattutto nella comunicazione con i giocatori. "Credo che i migliori per farlo siano i piloti della Royal Air Force, loro sono abituati a parlare in poco tempo e con poche parole, per questioni di vita o di morte", aveva riportato allora The Telegraph.

Stavolta, alla vigilia del match contro lo Sporting per i quarti d'andata di Champions League, Arteta ha adoperato un allenamento curioso con... delle penne. Esatto, delle biro tra le mani dei giocatori dell'Arsenal per gestire in cerchio un pallone senza perderne il controllo.

L'esercizio dedicato nel training di ieri al centro sportivo di London Colney doveva portare i Gunners a mantenere in equilibrio le penne senza farle cadere, tenendole tra le dita. Sostanzialmente creando, ognuno con il proprio indice puntato verso le penne, un 'ponte' tra di loro. A quale scopo? Stimolare l'attenzione mano-occhio su due aspetti, rimanendo sempre in connessione tra loro. Come migliorare in un modo creativo in un campo di allenamento di calcio i livelli di concentrazione dei calciatori.