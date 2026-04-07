Messo in ombra da Alisson, Mamardashvili non lo teme: "Il mio momento al Liverpool arriverà"

Acquistato nel 2024, planato poi a Liverpool con un anno di "ritardo" per accordi presi con il Valencia al momento del trasferimento, Giorgi Mamardashvili avrebbe dovuto mettere una pezza alle assenze per infortunio di Alisson, attuale numero uno dei Reds. E lo sta facendo questa stagione, tra i problemi agli adduttori del portiere brasiliano. Domani sera contro il PSG al Parco dei Principi succederà nuovamente e anche al ritorno dei quarti ad Anfield tra una settimana.

Il Valencia però è stato un passaggio fondamentale nella carriera dell'estremo difensore georgiano: lì aveva lavorato tre stagioni con l'ex portiere del Real Madrid e del Valencia, Jose Manuel Ochotorena, il quale era stato a sua volta preparatore dei portieri al Liverpool con Rafael Benitez dal 2004 al 2007. Scomparso a ottobre all'età di 64 anni, Mamardashvili non ha dimenticato i suoi consigli. Nemmeno quando era ancora all'ombra di Alisson: "Mi disse di firmare subito per il Liverpool. Mi diceva anche che avrei dovuto trovare l'equilibrio tra ambizione e pazienza. So che il mio momento arriverà", le parole riprese da L'Equipe.

Lanciato in nazionale da Willy Sagnol nel 2020 con la Nazionale georgiana, non ha convinto del tutto con la maglia del Liverpool tuttavia. Ha subito nove sconfitte in quattordici partite con la maglia dei Reds che, peraltro, ha deciso di esercitare l'opzione e prolungare il contratto di Alisson per un ulteriore anno, fino a giugno 2027. Un segnale negativo da captare per Mamardashvili in termini di gerarchie? Quasi a voler dire che l'era dell'ex Roma non è ancora terminata ad Anfield, mentre l'ex Valencia dovrà portare ancora pazienza. Nel frattempo, in assenza del collega brasiliano per infortunio, ci sarà lui tra i pali.