Manchester City, debutto per Guehi: "Per me è andata bene, ho molto da imparare"

Giornata importante per il Manchester City, tornato a vincere grazie al 2-0 casalingo ai danni del Wolverhampton. Nella squadra di Guardiola ha debuttato Marc Guehi, pagato 20 milioni sterline più 3 di bonus al Crystal Palace e annunciato nei giorni scorsi. Di seguito le parole del centrale difensivo dopo la partita, ai microfoni di BBC Match of the Day: "Da parte mia è andata bene, ho ancora molto da imparare per essere al passo con i tempi. Ci sono molti dettagli, posizionamento e altre cose da migliorare, ma è stato davvero emozionante".

"C'è una buona mentalità nel gruppo: è importante concentrarsi sulla prossima partita, assicurandoci di vincere. Abbiamo bisogno di questa mentalità e - conclude Guehi, come riportato da BBC Sport - di questa intensità in squadra e speriamo di continuare così."