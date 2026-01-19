Manchester City, ecco l'annuncio: arriva Guehi dal Crystal Palace. Cifre e dettagli
Il Manchester City accende il mercato di gennaio con un’operazione di grande peso in difesa. I campioni d’Inghilterra hanno ufficializzato l’arrivo di Marc Guéhi, centrale della nazionale inglese prelevato dal Crystal Palace e legato ai Citizens con un contratto fino all’estate del 2031.
Un innesto importante per la squadra di Pep Guardiola, che dopo l’acquisto di Antoine Semenyo continua a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. L’operazione è stata chiusa per 20 milioni di sterline più 3 di bonus, mentre il difensore percepirà uno stipendio che, tra parte fissa e premi, potrà arrivare fino a 18 milioni di euro lordi annui.
Nelle sue prime parole da giocatore del City, Guéhi si è presentato così: “Mi considero un giocatore completo. Posso portare calma, equilibrio e aiutare la squadra sotto ogni aspetto”. Un profilo ideale per il progetto tecnico di Guardiola.