Manchester City, Guardiola si gode i gol di Haaland: "Anche oggi è stato decisivo"

Il Manchester City vince ancora, alla ricerca della continuità perduta: e sono 4 vittorie nelle ultime 5 gare fra campionato e coppe. Il 3-1 al Bournemouth vale il secondo posto in Premier League e la squadra di Pep Guardiola ha vinto ancora nel segno del suo bomber Erling Haaland, arrivato già a 20 gol stagionali, almeno a livello di club.

Il tecnico del City parlando a Sky Sports ha riconosciuto la sua importanza: "Abbiamo giocato davvero bene. Abbiamo dovuto essere molto coordinati nel pressing e nella difesa. Loro hanno giocato davvero bene e, naturalmente, Erling è stato ancora una volta decisivo".

Sul Bournemouth ha dichiarato: "Lo sapevamo che sarebbe stata dura, l'abbiamo sperimentato la scorsa stagione in Premier League. Qui è stata dura, e lo è sempre stata con loro. Sono così intensi e aggressivi. Oggi è la seconda partita che perdono, noi ne abbiamo perse più di loro, quindi è una squadra davvero forte.

Poi ha aggiunto: "Questa è una settimana importante. Iniziamo ora con la Champions League e abbiamo un'incredibile opportunità di qualificarci". Sul pareggio del Bournemouth: "Il gol che abbiamo subito e che vedete nel replay è incredibile. Ci sono cose che a volte sono difficili da capire e perché non vengono annullate. Quello è stato un momento difficile, ma eravamo abbastanza stabili da avere lo slancio per segnare il secondo gol".