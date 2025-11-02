Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Manchester City, Guardiola si gode i gol di Haaland: "Anche oggi è stato decisivo"

Manchester City, Guardiola si gode i gol di Haaland: "Anche oggi è stato decisivo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 22:26Calcio estero
Daniele Najjar

Il Manchester City vince ancora, alla ricerca della continuità perduta: e sono 4 vittorie nelle ultime 5 gare fra campionato e coppe. Il 3-1 al Bournemouth vale il secondo posto in Premier League e la squadra di Pep Guardiola ha vinto ancora nel segno del suo bomber Erling Haaland, arrivato già a 20 gol stagionali, almeno a livello di club.

Il tecnico del City parlando a Sky Sports ha riconosciuto la sua importanza: "Abbiamo giocato davvero bene. Abbiamo dovuto essere molto coordinati nel pressing e nella difesa. Loro hanno giocato davvero bene e, naturalmente, Erling è stato ancora una volta decisivo".

Sul Bournemouth ha dichiarato: "Lo sapevamo che sarebbe stata dura, l'abbiamo sperimentato la scorsa stagione in Premier League. Qui è stata dura, e lo è sempre stata con loro. Sono così intensi e aggressivi. Oggi è la seconda partita che perdono, noi ne abbiamo perse più di loro, quindi è una squadra davvero forte.

Poi ha aggiunto: "Questa è una settimana importante. Iniziamo ora con la Champions League e abbiamo un'incredibile opportunità di qualificarci". Sul pareggio del Bournemouth: "Il gol che abbiamo subito e che vedete nel replay è incredibile. Ci sono cose che a volte sono difficili da capire e perché non vengono annullate. Quello è stato un momento difficile, ma eravamo abbastanza stabili da avere lo slancio per segnare il secondo gol".

Articoli correlati
Guardiola: "Sono felice per Nico e Marmoush. Vincere in trasferta in Carabao è difficile"... Guardiola: "Sono felice per Nico e Marmoush. Vincere in trasferta in Carabao è difficile"
Guardiola: "Non so quando tornerà Rodri. La Coppa è l'occasione per chi gioca meno"... Guardiola: "Non so quando tornerà Rodri. La Coppa è l'occasione per chi gioca meno"
Man City, Guardiola aggiorna: "Rodri sta migliorando, ma non è pronto. Haaland? Una... Man City, Guardiola aggiorna: "Rodri sta migliorando, ma non è pronto. Haaland? Una botta"
Altre notizie Calcio estero
Antony ne fa altri 2, tutto facile per il Betis: 3-0 al Maiorca e 5° posto Antony ne fa altri 2, tutto facile per il Betis: 3-0 al Maiorca e 5° posto
Solo l'AZ tiene il passo di Feyenoord e PSV: -4, la classifica in Eredivisie Solo l'AZ tiene il passo di Feyenoord e PSV: -4, la classifica in Eredivisie
Rosso ad Hateboer, il Lione di Fonseca frena ancora: 0-0 con il Brest e niente 2°... Rosso ad Hateboer, il Lione di Fonseca frena ancora: 0-0 con il Brest e niente 2° posto
Manchester City, Guardiola si gode i gol di Haaland: "Anche oggi è stato decisivo"... Manchester City, Guardiola si gode i gol di Haaland: "Anche oggi è stato decisivo"
I numeri folli del cannibale Haaland: dall'estate ad oggi è a 31 gol in 22 gare I numeri folli del cannibale Haaland: dall'estate ad oggi è a 31 gol in 22 gare
Accoltellamento di massa in treno. Marinakis: "Paghiamo le cure ai tifosi del Forest"... Accoltellamento di massa in treno. Marinakis: "Paghiamo le cure ai tifosi del Forest"
Bologna, il Brann arriva alla sfida in Europa League con due ko consecutivi Bologna, il Brann arriva alla sfida in Europa League con due ko consecutivi
Sprazzi del vero Barcellona. Ferran Torres: "Stiamo tornando dominanti come l'anno... Sprazzi del vero Barcellona. Ferran Torres: "Stiamo tornando dominanti come l'anno scorso"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri non rinuncia a Basic, confermato Ekhator
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Roma 1-0, le pagelle: Pavlovic è diventato Bastoni, Dybala protagonista in negativo
Immagine top news n.1 Il calcio è semplice, se hai Leao e Maignan. Vittoria 'alla Allegri': il Milan batte 1-0 la Roma
Immagine top news n.2 Pioli verso l'addio alla Fiorentina. Dirigenti al lavoro per l'accordo economico
Immagine top news n.3 Numeri impietosi, precedenti pessimi e una stagione (finora) da incubo. Fiorentina nel baratro
Immagine top news n.4 Il calcio d'attacco nell'era del catenaccio: perché Galeone è stato un grande pur senza trofei
Immagine top news n.5 Sprofondo viola, il Lecce espugna il Franchi vincendo 1-0 e Firenze chiede l'addio di Pioli
Immagine top news n.6 Calcio in lutto: è morto a 84 anni mister Giovanni Galeone
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Meglio dopo il vantaggio. Centravanti? L'importante è riempire l'area"
Immagine news Serie A n.2 Il tempismo di Dybala che non fa felice Gasperini: primo errore su 19 rigori. E torna il problema del gol
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini: "Dispiaciuti per il risultato. Dybala? La cosa peggiore è l'infortunio"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Leao: "Bel lavoro della squadra. Centravanti? Va bene qualsiasi posizione"
Immagine news Serie A n.5 Milan-Roma, a breve in conferenza stampa arriva Gasperini
Immagine news Serie A n.6 Milan, Maignan: "Scudetto? E' presto, siamo a novembre. Sul rigore ero fiducioso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Cerofolini: "CI prendiamo questa vittoria che ci fa lavorare con serenità"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: “Paghiamo stanchezza e poca lucidità, ora servono compattezza e lavoro”
Immagine news Serie B n.3 Bari, Meroni: "Tre punti fondamentali, il Bari sta ritrovando fiducia e solidità"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Rinaudo: "Vittoria di squadra, ora testa e compattezza per la salvezza”
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Lombardo torna nel club: ecco quale sarà il suo ruolo in blucerchiato
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Mantova 0-1, le pagelle: male Cherubini e Coda, Ruocco segna un eurogoal
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bruno: "Bella partita, punto importante. È il Latina che voglio vedere"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "Ottimo primo tempo e pareggio giusto. Fermata una squadra molto forte"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Ferrari: "Punto guadagnato, difficile giocare partite di questo tipo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, le gare delle 20:30: Lecco travolgente, pari tra Lumezzane-Renate e Benevento-Sorrento
Immagine news Serie C n.5 Trento, Trainotti: "Vittoria importante, possiamo essere molto competitivi"
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Parker: "Serve più attenzione, ma la squadra c’è"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…