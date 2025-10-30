Guardiola: "Sono felice per Nico e Marmoush. Vincere in trasferta in Carabao è difficile"

È un Pep Guardiola contento dopo la vittoria per 3-1 del Manchester City sullo Swansea City, che ha regalato ai Citizens la qualificazione ai quarti di Carabao Cup. Il tecnico catalano ha voluto sottolineare soprattutto il lavoro di Nico Gonzalez, considerandolo fondamentale per l’equilibrio della squadra: "Difensivamente ci ha aiutato tantissimo. Abbiamo tanti giocatori offensivi che non hanno la mentalità per difendere: non perché non vogliano correre, ma perché difendere significa sapere quando avvicinarsi all’avversario e rubare il pallone. In questo Nico ci aiuta molto".

Guardiola ha poi aggiunto: "Con la palla fa muovere meglio il gioco, trova le posizioni giuste, capisce dove c’è spazio. È giovane, un ragazzo adorabile e molto allenabile. Sono molto felice per lui: merita il meglio". Oltre a Nico, Guardiola ha voluto esprimere soddisfazione per Omar Marmoush, autore del secondo gol e al suo primo centro stagionale con il City: "Sono felice per Omar. Gli attaccanti hanno bisogno di segnare per ritrovare fiducia. È stato fuori a lungo per infortunio, ma può giocare anche al posto di Haaland. Avere entrambi è fantastico per noi".

Il manager ha poi lodato anche le prestazioni di Rayan Cherki, Phil Foden e John Stones, rimarcando la qualità delle alternative a disposizione.

Infine, un pensiero per gli avversari: "Lo Swansea ha iniziato molto bene, ci ha messo in difficoltà nei primi 20 minuti. Dopo, però, abbiamo preso in mano la partita e nel secondo tempo siamo stati davvero bravi. Sono felice perché so quanto è dura vincere in trasferta in questa competizione".