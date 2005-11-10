Man City, Guehi: "Imparare dal ko col PSG e offrire prestazioni migliori nelle prossime partite"

C'è amarezza nelle parole di Marc Guehi. Il difensore del Manchester City ha commentato la pesante sconfitta casalinga contro il Paris Saint-Germain ai canali ufficiali del club: "Nel primo tempo dobbiamo fare molto meglio, io per primo, in occasione dei primi due gol subiti. Credo che loro siano stati più aggressivi, vincendo molti duelli individuali nel primo tempo; questo ha permesso loro di costruire le basi per segnare quei gol.

Nel secondo tempo, invece, è successo esattamente l'opposto: siamo stati molto più aggressivi. Abbiamo vinto molti più duelli, il che ci ha dato lo slancio necessario per andare a segnare". «Non è stato il miglior primo tempo, ma dal secondo possiamo trarre molti aspetti positivi. Questo dice molto non solo sui giocatori, ma sull’intero club: i tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita. Il loro supporto è stato straordinario.

Credo che tutti sapessero che, continuando a lottare, avremmo potuto ottenere qualcosa. Penso che questa sia solo la fase iniziale della competizione. Speriamo di poter imparare da quanto accaduto e di offrire prestazioni migliori nelle prossime partite".