Momento d'oro per Cherki ma arriva la concorrenza: il City ha l'accordo con Semenyo

Rayan Cherki continua a impressionare in Premier League. Dopo il successo per 2-1 sul Nottingham Forest, in cui l’internazionale francese ha segnato un gol e fornito un assist decisivo, Pep Guardiola ha parlato apertamente del suo talento: "Ci sono momenti in cui gli urlo contro e altri in cui vorrei abbracciarlo. Abbiamo un rapporto ambivalente, ma voglio permettergli di esprimere il suo incredibile potenziale".

La giovane stella formata all’OL ha collezionato la quarta presenza consecutiva da titolare con gli Skyblues e si conferma come uno dei talenti più brillanti del campionato inglese. Secondo The Athletic, Cherki è il giocatore che ha creato più occasioni da gol nel campionato inglese fino a questo momento della stagione.

Nel calcio d’élite, però, non si può mai abbassare la guardia e Guardiola vuole mantenere un clima di forte concorrenza nello spogliatoio: una serie di prestazioni sottotono, combinata con la crescita di un altro compagno, può far perdere il posto da titolare a chiunque, indipendentemente dallo status. Proprio per questo, il club inglese cerca rinforzi anche in attacco. Negli ultimi giorni, il nome più caldo è quello di Antoine Semenyo, attaccante del Bournemouth capace di giocare su entrambe le fasce. Il City e il 25enne ghanese - autore finora di 9 gol e 3 assist in 17 presenze - hanno raggiunto un accordo di massima. Battuta la concorrenza del Liverpool, resta da trovare l’intesa definitiva con il Bournemouth, con l’obiettivo di chiudere l’affare sotto la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida fino al 10 gennaio.