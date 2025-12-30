In casa City inizia il domino di attaccanti: con Semenyo in, Bobb può andare out. C'è il BVB

Il Borussia Dortmund è pronto a inserirsi nella corsa per Oscar Bobb. Il talentuoso esterno del Manchester City è finito nel mirino dei gialloneri e di diversi club di Premier League, che monitorano con attenzione l'evoluzione del mercato in entrata dei Citizens. La partenza di Bobb durante la finestra invernale è strettamente legata al possibile approdo a Manchester di Antoine Semenyo. Qualora l'affare per l'attaccante del Bournemouth dovesse andare in porto, il City darebbe il via libera alla cessione del giovane norvegese, probabilmente attraverso la formula del prestito iniziale con opzione per una futura discussione sul trasferimento a titolo definitivo.

Considerato da tempo uno dei prospetti più luminosi dell'Academy di Manchester, Bobb è reduce da un lungo stop per infortunio. Il suo rientro coincide con una fase di estrema competitività nel reparto offensivo di Pep Guardiola, una situazione che l'eventuale innesto di Semenyo renderebbe ancora più complessa per il ventunenne.

Secondo quanto riportato da Sky Sports News, la strategia del Manchester City non prevede rivoluzioni in attacco. Mentre Bobb potrebbe partire per cercare spazio, il club avrebbe l'intenzione di blindare altri profili offensivi come Savinho e Omar Marmoush, considerati incedibili nella sessione di gennaio.