Mateta ha un problema al ginocchio. Ma non è detto che sarebbe finito al Milan

Jean Philippe Mateta è ufficialmente saltato per un problema al ginocchio. Nel corso degli esami specifici è stato trovata una lesione che nessuno aveva ancora notato. Il Crystal Palace ha cercato di usare una terapia conservativa, mettendolo in campo ugualmente nonostante qualche problemino ricorrente, dosandolo al meglio. O così poteva sembrare.

Quindi spendere oltre 30 milioni di euro poteva essere un rischio, anche molto grosso. Bisognerà capire se poi si opererà già ora - rimanendo fermo per tre o quattro mesi e saltando il Mondiale - ma il Milan ha deciso di non procedere al suo acquisto, al netto della necessità di avere un centravanti. L'accordo era già in porto, mentre la Juventus aveva cercato un prestito con diritto di riscatto che il Palace non ha mai accettato, cercando di ancorare la sua permanenza al decimo posto in classifica, non al quarto.

C'è però un ulteriore problema, perché l'agente Paul Latouche, ieri a Milano, era domiciliato alla FIGC come persona fisica. Ma non come società, andando quindi a pagare (molte) più tasse in caso di fumata bianca. Si era dato fino all'ultimo per cercare di risolvere la situazione: una questione di commissioni, insomma, per cui comunque c'era già un accordo con il club (ma non con la federazione). Dopo quanto emerso durante le visite non c'è stato più bisogno di sbrogliare la matassa, ma sarebbe stato interessante capire come sarebbe finita.