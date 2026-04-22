Pogba elogia Bruno Fernandes: "Avesse scelto il City, ora sarebbe il Pallone d'Oro"

Paul Pogba ha espresso parole di profonda stima per l'ex compagno Bruno Fernandes, sostenendo che il portoghese avrebbe potuto vincere il Pallone d'Oro se avesse giocato in una squadra come il Manchester City. Nonostante le difficoltà dello United, il trentunenne sta vivendo una stagione da record, a un passo dal primato di assist in Premier League e diventando il secondo giocatore più veloce nella storia del club a raggiungere i 200 tra gol e assist. Secondo Pogba, è solo il contesto di squadra a impedire al trequartista di ricevere il massimo riconoscimento globale.

"Se lo metti nel City, vince il Pallone d'Oro"

Intervenuto nel podcast Rio Ferdinand Presents, Pogba è stato categorico: "Se metti Bruno nel City, finisce tra i primi tre del Pallone d'Oro, lo vince. Con le sue statistiche e il suo modo di giocare, in un altro top club sarebbe sul podio, punto". Il centrocampista francese ha poi analizzato le doti tecniche del portoghese, sottolineando la sua superiorità statistica rispetto a leggende come Lampard: "Parliamo di De Bruyne, Modric o Ozil, ma lui da centrocampista ha segnato più di Lampard in una singola stagione. È ovunque in campo, ha corsa, intelligenza tattica, gioca a uno o due tocchi e ha il tiro".

Chi ama questo sport rispetterà sempre Bruno Fernandes

Pogba ha infine concluso ribadendo che, al di là dei gusti personali sullo stile di gioco, il valore assoluto di Fernandes non può essere messo in discussione da chi capisce di calcio. "Chi ama questo sport rispetterà sempre Bruno Fernandes. Che il suo stile piaccia o meno è una questione di opinioni, ma i calciatori sanno perfettamente che lui è un top player". Per Pogba, dunque, la grandezza del capitano dei Red Devils resta fuori discussione, anche se i mancati successi collettivi ne hanno parzialmente oscurato l'impatto mediatico individuale.