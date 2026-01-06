Manchester United, Fletcher presenta il suo staff: ad aiutarlo ci sarà anche Evans

Jonny Evans entro nello staff tecnico della prima squadra, all'indomani dell’esonero di Ruben Amorim e della nomina di Darren Fletcher come allenatore ad interim. L’ex difensore centrale, 38 anni, aveva concluso la carriera da giocatore al termine della stagione 2024/25, dopo la seconda esperienza a Old Trafford, e aveva ricoperto il ruolo di responsabile del settore prestiti prima di lasciare la posizione un mese fa.

La partenza improvvisa di Amorim ha lasciato la squadra corta di figure di riferimento. Darren Fletcher, allenatore dell'Under-18, guiderà ora la prima squadra, affiancato da Travis Binnion e Alan Wright. Evans, forte della sua esperienza recente con il club e della conoscenza dei giocatori, sarà in panchina già mercoledì contro il Burnley e rimarrà a supporto fino alla fine della stagione, mentre la società valuta un eventuale interim prolungato. "Jonny Evans è entrato per dare una mano, è legato al club, conosce i giocatori e l’ambiente, e rappresenta un volto familiare", ha spiegato Fletcher, sottolineando l’importanza di Binnion e Wright: "Travis, che guida gli Under-21 e con cui ho iniziato ad allenare nell'Academy, è una persona di grande fiducia. Alan Wright, appena arrivato, completa lo staff. Sono felice di averli al mio fianco".

Fletcher debutterà contro il Burnley, ma vuole concentrare l’attenzione sui giocatori. "Voglio vedere una squadra che rappresenti un po’ me stesso e che possa rendere orgogliosi i tifosi. Ho fiducia nei giocatori, nella loro qualità e nel loro impegno. Il mio compito è offrire loro il metodo per esprimersi e assumersi responsabilità sul campo. Non è una questione mia, è la loro stagione e la loro carriera".