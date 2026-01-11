Manchester United in crisi, Fletcher coach ad interim ammette: "I giocatori sono fragili, si vede"

Il licenziamento di Ruben Amorim non è stata la panacea per ogni male del Manchester United, tutt'altro. E sotto la guida momentanea di Darren Fletcher, i Red Devils sono stati buttati fuori alla prima uscita in FA Cup, ai trentaduesimi di finale contro il Brighton (1-2). "Prestazione mista. Siamo partiti bene, poi il gol ci ha tolto l’entusiasmo", ha analizzato in prima battuta l'attuale tecnico dal prato di Old Trafford. "Li ho sfidati a metà partita a muovere la palla con ritmo invece che solo con compostezza. Quando abbiamo accorciato 2-1 ho pensato 'ecco, ci siamo', la tifoseria era carica, l’energia era alta, ma non siamo riusciti a chiudere e segnare il gol del pareggio".

Proseguendo nelle dichiarazioni rilasciate a TNT Sports, Fletcher ha aggiunto: "Penso che si possa vedere che i giocatori sono fragili, ma devono reagire. La fiducia è una delle cose più potenti nel calcio, quindi quando non ce l’hai devi scavare in profondità e poi la fiducia torna", ha spiegato l'ex centrocampista dello United. Lo stesso allenatore ad interim che non ha badato a commenti tra le righe, ma ha toccato a fondo il tema: "Tocca a loro. Devono assicurarsi di avere molto per cui lottare in questa stagione. Questa squadra è ancora abbastanza buona per ottenere risultati quest’anno, ma devono dare tutto".

Su cosa debba fare il prossimo allenatore: "Fiducia, abituarsi a giocare in un certo stile e con una certa formazione. Devono semplicemente unirsi. Sono solo loro in questa situazione e solo loro possono farci qualcosa. Costruire fiducia, ottenere qualche risultato, potrebbe non essere bello a volte". Infine, un commento sulla frustrazione dei tifosi: "Fuori dalle coppe, rimangono solo i match di Premier League, i tifosi non erano contenti alla fine ma hanno tutto il diritto di manifestare il loro disappunto", evidenzia Fletcher. "Non è stato tossico, ma hanno mostrato la loro delusione", precisa il tecnico dei Red Devils. "Sono sicuro che se i giocatori reagiranno nel modo giusto, i tifosi li sosterranno come sempre perché c’è ancora molto per cui lottare in Premier League quest’anno".