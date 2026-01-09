Man United, Fletcher non si sbottona: "Non mi è stato detto niente sul mio futuro"

Darren Fletcher tira dritto e guarda solo al presente. Il tecnico ad interim del Manchester United, subentrato dopo l'esonero di Ruben Amorim, ha chiarito di non aver avuto alcun confronto con il proprietario Sir Jim Ratcliffe sul proprio futuro in panchina. L’ex centrocampista scozzese è atteso domenica dalla seconda gara alla guida dei Red Devils, contro il Brighton in FA Cup, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto all’esordio contro il Burnley.

“Non ho parlato con Ratcliffe. Ho avuto contatti con Omar Berrada e Jason Wilcox, ma per quanto mi riguarda mi sono concentrato esclusivamente sul lavoro da fare”, ha spiegato Fletcher. “Mi è stata data piena responsabilità per queste due partite: prendere decisioni, guidare la squadra e prepararla al meglio. Non ci sono state conversazioni sul mio futuro”.

Nel frattempo, sotto la lente c’è anche la situazione di Kobbie Mainoo. Il giovane centrocampista, finito ai margini con Amorim e al centro di voci di mercato, non ha ancora collezionato una presenza da titolare in Premier League in questa stagione, ma è entrato dalla panchina proprio nel match contro il Burnley. Fletcher si è detto fiducioso: “Sembra in un buon momento. Non è uno che si espone molto, è fatto così. Lo conosco da tanto tempo e posso dire che sta bene. Si è allenato con continuità ed è difficile da decifrare: vedremo”.