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Ngumoha allontana l'Arsenal: "A Liverpool sto bene, penso solo a giocare e crescere"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 10:50Calcio estero
20.10.2026 10:50Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Rio Ngumoha, giovane talento del Liverpool, non sembra avere intenzione di alimentare le voci di mercato che lo accostano ad altri top club della Premier League. L'esterno offensivo classe 2008 ha infatti ribadito di essere concentrato esclusivamente sul campo, mentre proseguono i colloqui per il rinnovo del contratto con i Reds.

Nelle ultime settimane il nome di Ngumoha era stato accostato soprattutto all’Arsenal, interessato al suo profilo dopo averne seguito la crescita. Anche alcuni club tedeschi, tra cui Bayern Monaco e Lipsia, avevano monitorato la situazione del talento inglese, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio britannico. Intervenuto dopo la vittoria in rimonta contro il Brentford, Ngumoha ha però chiarito la sua posizione: "Per essere sincero, se ne occupa il mio agente. Penso che tutto stia andando bene. Non sono troppo sicuro dei dettagli, lascio parlare il mio calcio alla fine. Mi piace giocare e tutto il resto passa in secondo piano. Io penso solo al club e a continuare a fare bene".

Il classe 2008, diventato il più giovane giocatore della storia del Liverpool a scendere in campo in FA Cup nel gennaio 2025, ha già collezionato diverse presenze in prima squadra. In questa stagione è stato utilizzato in cinque delle prime sette giornate di Premier League e ha giocato anche in tutte le gare di coppa. Il suo contratto con i Reds scade nel giugno 2028, ma il Liverpool vuole blindare quello che considera un elemento centrale del proprio progetto futuro. Ngumoha, intanto, sta dimostrando grande maturità anche nell’adattamento tattico: "Giocare su entrambe le fasce è una sfida che mi piace. All’inizio avevo una posizione preferita, ora non più. Sto imparando a giocare a destra e questo mi rende più imprevedibile".

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