Aston Villa, vicino il rinnovo di Buendía: l'argentino ha conquistato definitivamente Emery

L’Aston Villa è vicino a blindare Emiliano Buendía. Il club inglese e il trequartista argentino hanno fatto progressi importanti nelle trattative per il rinnovo del contratto, con l’accordo che dovrebbe prolungare il rapporto fino al termine della stagione 2028/29.

L’attuale intesa del classe 1996 scade a fine stagione e la società aveva deciso di accelerare per evitare di entrare negli ultimi mesi del contratto senza garanzie sul futuro del giocatore. Una situazione impensabile solo un anno fa: nell’estate 2025 Buendía sembrava infatti ai margini del progetto di Unai Emery, tanto da essere stato proposto anche ai rivali cittadini del Birmingham. L’argentino, però, ha saputo ribaltare le gerarchie lavorando duramente e riconquistando spazio nelle rotazioni dell’allenatore spagnolo.

Dal gol in Europa League alla rinascita

Buendía è stato protagonista nella conquista dell’ultima Europa League dell’Aston Villa, segnando uno dei gol più belli della stagione nella finale vinta contro il Friburgo a Istanbul. Anche in questa stagione sta avendo un ottimo rendimento: prima della sosta per le nazionali ha realizzato una splendida rete nel successo per 3-2 sul campo del Tottenham, confermandosi un giocatore decisivo soprattutto nelle sfide di alto livello.

Emery aveva già sottolineato la crescita del suo numero 10: "Quando abbiamo deciso di tenerlo qui, ero convinto che potesse tornare ai suoi migliori livelli". Ora il rinnovo è vicino e Buendía si prepara a continuare la sua storia con il Villa, dopo essere passato da possibile partente a elemento importante del progetto.