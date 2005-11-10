Ironia in Portogallo per la multa a CR7: "30 secondi del suo stipendio, facciamo una colletta?"

Cristiano Ronaldo è stato punito, ma la sanzione fa discutere. Dopo il caso esploso con il commissario tecnico Jorge Jesus e l’addio anticipato al ritiro della Nazionale, la Federazione portoghese ha inflitto a CR7 30 giorni di sospensione e una multa di 255 euro, il minimo previsto dal regolamento. Il fuoriclasse dell’Al Nassr aveva lasciato il gruppo il 30 settembre, alla vigilia della sfida contro la Danimarca in Nations League, dopo essere rimasto in panchina nella gara precedente contro la Norvegia. Una scelta che aveva aperto uno scontro con Jorge Jesus, accusato dal giocatore di non aver rispettato un accordo sul suo impiego.

La curiosità principale riguarda proprio la multa: una cifra praticamente simbolica per un giocatore che percepisce uno stipendio da oltre 200 milioni di euro all’anno. Secondo i calcoli riportati dalla stampa portoghese, Ronaldo impiegherebbe appena pochi secondi per guadagnare la somma necessaria a pagare la sanzione. E sui social la decisione ha scatenato ironia: tra i commenti più diffusi è comparsa anche la proposta scherzosa di una "colletta" per aiutare Ronaldo a pagare la multa.

La sospensione, inoltre, non dovrebbe avere grandi conseguenze sportive: essendo partita retroattivamente dal 30 settembre, Ronaldo potrà tornare disponibile già per i prossimi impegni della Nazionale a novembre.