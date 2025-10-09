Ziyech-Cluj, trasferimento saltato. Il presidente: "Ha un problema al ginocchio sinistro"

Il passaggio di Hakim Ziyech al CFR Cluj è ufficialmente sfumato. Il club rumeno ha deciso di interrompere la trattativa per l’ingaggio del fantasista marocchino a causa di problemi fisici che ne mettono in dubbio l’affidabilità sul lungo periodo. Attualmente svincolato dopo la fine del contratto con l’Al-Duhail, Ziyech sperava di rilanciare la propria carriera in Romania, dopo le esperienze complicate con Galatasaray e nel campionato del Qatar. Tuttavia, il presidente del Cluj, Ioan Varga, ha spiegato senza mezzi termini cosa è successo e la scelta del club:

"Non possiamo correre un rischio del genere. Ha un problema al ginocchio sinistro. È un grande giocatore, ma non posso investire così tanto denaro in qualcuno che potrebbe infortunarsi". Il trequartista, 32 anni, aveva mostrato grande entusiasmo per il trasferimento, al punto da aver già iscritto i figli a scuola in Romania. Una decisione che conferma quanto fosse vicino all’accordo con il club transilvano, poi sfumato all’ultimo momento.

Per Ziyech si tratta di un duro colpo nella ricerca di una nuova avventura per rilanciarsi dopo stagioni segnate da infortuni e poca continuità. Il futuro dell’ex stella dell’Ajax e del Chelsea resta dunque incerto, in attesa di una nuova opportunità che gli permetta di tornare protagonista.