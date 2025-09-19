Ufficiale Un italiano in Romania, Cernigoi riparte dall'estero: è un nuovo giocatore del Cluj

Per la prima volta nella sua carriera Iacopo Cernigoi lascia il calcio italiano e vola in Romania. L'attaccante cresciuto nel settore giovanile del Milan è un nuovo calciatore del Cluj, formazione che milita nella massima divisione del calcio rumeno. Di seguito il comunicato ufficiale: "Siamo felici di annunciare che da oggi Iacopo Cernigoi è il nostro nuovo attaccante!

Iacopo è cresciuto nel settore giovanile del Mantova, dove è stato notato dal Milan, con cui ha poi militato nelle giovanili. A livello senior, Iacopo ha militato esclusivamente nel calcio italiano, vestendo maglie come Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia e Vicenza, e la scorsa stagione ha indossato la maglia del Rimini. Gli auguriamo buona fortuna e tanti altri successi con il nostro club!".

Cernigoi (30), una volta uscito dal settore giovanile del Milan, ha vissuto esperienze con Pro Sesto, Seregno, Virtus Verona, Vicenza, Pisa,Paganese, Rieti, Sambenedettese, Juve Stabia, Pescara, Feralpisalò e Crotone. Per un totale di 24 presenze (1 gol) in Serie B, 190 in Serie C (34 gol) e 54 in Serie D (18 gol).