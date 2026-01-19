Mane ha riportato in campo i compagni: "Dovevamo assumerci questa responsabilità"

Il Senegal ha conquistato ieri sera la Coppa d'Africa 2025, battendo i padroni di casa del Marocco 1-0 dopo i tempi supplementari grazie a un gol decisivo di Pape Gueye. La fine dei tempi regolamentari, però, era stata segnata da grande tensione: l’arbitro aveva concesso un rigore molto contestato al Marocco, spingendo i Lions de la Teranga a valutare l’idea di abbandonare il campo.

Solo l’intervento di Sadio Mané ha evitato il peggio: il capitano ha richiamato i compagni, consentendo di completare la partita dopo alcuni minuti di caos e incertezza. Un intervento determinante, che ha spronato la squadra a dare battaglia: Mendy ha parato il penalty calciato con il cucchiaio da Brahim Diaz, poi è arrivata la festa.

Al microfono di Canal+ Sport Afrique, Mané ha voluto chiarire la situazione: "Ci sono stati molti litigi durante la partita. Personalmente, penso che non ci fosse rigore, ma se l’arbitro lo ha assegnato, bisogna accettarlo: è il calcio. L’importante era continuare a giocare. Tutti volevano lasciare il campo, così ho chiesto consiglio a Claude Le Roy: è la persona giusta. Mi ha detto: ‘Bisogna restare e giocare’. Ho parlato anche con El Hadji Diouf, che mi ha dato lo stesso consiglio. Così ho richiamato tutti e ho detto: ‘Ragazzi, assumiamoci le nostre responsabilità, giochiamocela, che Diaz segni o meno’. Alla fine siamo stati premiati".