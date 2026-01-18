L'annuncio di Sadio Mané prima della finale: "È la mia ultima Coppa d'Africa"

Sadio Mane ci riprova, stavolta per l'ultima volta con la sua nazionale. Dopo aver segnato il rigore vincente contro l'Egitto nella finale dell'edizione 2021 e dopo aver portato i suoi all'ultimo atto di questa edizione - anche grazie al gol decisivo nella semifinale, proprio contro l'Egitto - l'ex Liverpool ha fatto però un annuncio che tiene con il fiato sospeso i propri tifosi.

Stasera infatti il Senegal affronterà il Marocco alle 20 nella finale di Coppa d'Africa e l'attaccante ha annunciato che potrebbe essere la sua ultima gara con la maglia del Senegal. "Sappiamo come giocare la finale" - ha detto Mane - ". Una finale deve essere vinta. Sarò molto felice di giocare la mia ultima finale di Coppa d'Africa, di godermela e di far vincere il mio paese".

Il suo compagno di squadra Pape Gueye ha affermato che la squadra mira a convincere Mane, che ha definito "una leggenda del Senegal", a cambiare idea sul fatto che questo sia la sua ultima Coppa d'Africa. L'obiettivo è quello di farlo rimanere con la squadra almeno per l'edizione 2027 in Kenya, Tanzania e Uganda. "Cercheremo di tenerlo con noi un po' più a lungo, perché ha ancora degli anni fantastici davanti a sé e tanto da dare", ha detto il 26enne Villarreal alla BBC Afrique. "Ho sentito quello che ha detto e vedremo cosa decide di fare. Ma vogliamo davvero che rimanga con noi per molti altri anni", ha aggiunto.