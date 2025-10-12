L'Italia vince ma la Norvegia blinda il primo posto, Corriere dello Sport: "Senza storia"
"Senza storia". Questo il titolo in prima pagina pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Successo esterno ieri per l'Italia che ha superato 3-1 l'Estonia consolidandosi al secondo posto in classifica nel girone. La qualificazione ai Mondiali però gli azzurri se la dovranno giocare al playoff in quanto la Norvegia ha superato 5-0 Israele blindando di fatto la prima piazza.
