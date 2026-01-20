Marocco-Senegal, le autorità smentiscono la morte di uno steward a causa degli scontri

La finale della Coppa d’Africa 2025 tra Senegal e Marocco, disputata domenica sera, è degenerata nel caos negli ultimi minuti: dopo un gol annullato ai senegalesi e un rigore concesso al Marocco, i giocatori del Senegal hanno cercato di rientrare negli spogliatoi, mentre alcuni tifosi hanno tentato un’invasione di campo, dando luogo a scontri con gli steward.

Durante gli incidenti, uno degli steward è stato portato fuori dallo stadio su una barella a causa di gravi ferite alla mandibola. Nelle scorse ore, sui social sono circolate voci false che annunciavano la sua morte. Notizie che si sono rivelate del tutto infondate.

La Federazione marocchina, in accordo con le autorità locali, ha diffuso un comunicato ufficiale per fare chiarezza: "La Direzione generale della sicurezza nazionale smentisce categoricamente la registrazione di un decesso a seguito di un’aggressione nei confronti di un agente addetto alla sorveglianza del complesso sportivo Prince Moulay Abdellah durante la finale della Coppa d’Africa. Nessun decesso tra gli agenti di sicurezza privata o i raccattapalle è stato registrato, né è stato constatato a seguito di eventi legati al tifo violento, come confermato dalle verifiche presso le strutture sanitarie. Le autorità giudiziarie competenti sono state informate della diffusione di queste informazioni false e sono state avviate indagini per identificare i responsabili e applicare le sanzioni previste dalla legge".