Marsiglia, che idea: Nwaneri in prestito. De Zerbi ha già parlato con il giocatore e l'Arsenal

Non solo uscite all'Olympique Marsiglia. Infatti, secondo quanto rivelato da The Athletic, c'è un profilo molto invitante e dal futuro poi non così legato all'Arsenal: si tratta di Ethan Nwaneri, giovanissimo classe 2007 originario del vivaio dei Gunners, che potrebbe finire a giocare da Roberto De Zerbi.

Il tecnico italiano, con sostegno pieno del club francese, starebbe insistendo per intavolare un'operazione in prestito del baby crack inglese per il resto della stagione, stando a quanto si apprende. Non c'è ancora un accordo, che tuttavia includerebbe un corrispettivo variabile in base alle presenze e non prevederebbe un’opzione di riscatto. C'è solo l'interesse da parte dell'OM, oltre che di altri club di Premier League e campionati stranieri. Per i Gunners l'unico divieto è l'inserimento di un trasferimento a titolo definitivo.

Intanto però l’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha avuto colloqui positivi il collega Mikel Arteta dell'Arsenal e lo stesso giocatore: la figura dell'italiano ex Sassuolo e il suo stile di gioco sono un fattore importante che lo portano a conquistare la preferenza di Nwaneri rispetto ad altri club che si sarebbero fatti avanti. Così come ad un'esperienza momentanea ma differente in Premier League. Quindi meglio la Ligue 1, a questo punto, qualora volesse tentare la via del prestito a gennaio per un minutaggio superiore questa stagione. A breve arriverà la decisione del 18enne londinese a riguardo.