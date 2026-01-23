Ufficiale Marsiglia, doppio colpo: l'annuncio per Nwaneri dall'Arsenal dopo Timber

Ora è ufficiale anche l'approdo di Ethan Nwaneri al Marsiglia di Roberto De Zerbi, dopo quello di Quinten Timber. Il centrocampista arriva in prestito dall'Arsenal. Di seguito il comunicato del club: "L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'ingaggio del giovane centrocampista offensivo dell'Arsenal Ethan Nwaneri in prestito per la seconda metà della stagione 2025-2026.

Ethan Nwaneri si è rapidamente affermato come uno dei simboli della rinascita del calcio inglese. Nato il 21 marzo 2007 a Londra, il centrocampista offensivo formatosi all'Arsenal ha fatto il suo esordio sulla scena mondiale nel settembre 2022, quando, a soli 15 anni e 181 giorni, è diventato il giocatore più giovane a esordire nella storia della Premier League. Un'apparizione breve ma altamente simbolica che ha immediatamente attirato l'attenzione di media e osservatori su questo talentuoso giocatore proveniente dal centro sportivo di Hale End.

Arrivato all'Arsenal giovanissimo, Nwaneri ha rapidamente scalato le gerarchie del club grazie alle sue straordinarie prestazioni nelle giovanili. Più volte promosso, si è distinto per la sua maturità tecnica e tattica, giocando contro avversari più grandi senza mai apparire fuori dal suo livello. Il club londinese, consapevole del suo potenziale, si è preso cura di coltivarne la crescita, alternando le competizioni giovanili, gli allenamenti con la prima squadra e le prime apparizioni nelle coppe nazionali.

Sulla scena internazionale, Ethan Nwaneri è anche un giocatore chiave nelle squadre giovanili inglesi. Chiamato regolarmente nelle squadre U16 e U17, ora incarna, con l'Under 21, una nuova generazione di giocatori inglesi addestrati fin dalla tenera età nel calcio tecnico, d'attacco e moderno.

Ethan Nwaneri è soprattutto un giocatore creativo. Un centrocampista offensivo addestrato, è un numero 10 in grado di giocare sulle ali e si distingue per il controllo della palla, la visione e la capacità di eliminare gli avversari in spazi ristretti. Un elegante mancino, gli piace provocare, rompere le linee con la palla ai suoi piedi e guidare verso la porta. La sua precisione tecnica, combinata con una rara intelligenza per la sua età, gli consente di coordinare i suoi compagni di squadra e di essere lui stesso decisivo.

A soli 18 anni, Ethan Nwaneri festeggerà il suo 19° compleanno il 21 marzo e si sta ancora sviluppando. Sotto la guida di un allenatore come Roberto De Zerbi, il giovane inglese dovrebbe prosperare e sviluppare la sua gamma di abilità per essere all'altezza delle aspettative poste su di lui. Benvenuto all'OM, Ethan!".