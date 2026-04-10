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Marsiglia, ecco il successore di Longoria: il nuovo numero uno del club è Richard

Marsiglia, ecco il successore di Longoria: il nuovo numero uno del club è RichardTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:27Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Nuovo capitolo nella dirigenza dell’Olympique Marsiglia. Il club francese ha ufficializzato la nomina di Stéphane Richard come amministratore delegato, scelto dal proprietario Frank McCourt per guidare una fase delicata della società. Il 64enne prende il posto di Pablo Longoria, che aveva lasciato l’incarico tre settimane fa, con una breve gestione ad interim affidata ad Alban Juster. Per Richard si tratta della prima esperienza di alto livello nel calcio, ma il suo profilo manageriale è stato ritenuto ideale per affrontare le sfide attuali del club.

Durante la presentazione ufficiale, McCourt ha spiegato la scelta: “L’OM ha bisogno di un leader forte, con esperienza dirigenziale e capacità di garantire sostenibilità e crescita. Quando ho capito che Stéphane era interessato, la decisione è stata facile”.

Con un passato da CEO di Orange per oltre un decennio e una carriera tra pubblico e privato, Richard porta con sé competenze consolidate. Il suo legame con Marsiglia è anche personale: ha studiato in città ed è da sempre vicino al territorio. L’obiettivo è riportare stabilità e visione strategica, in un momento di transizione per il calcio francese. Il nuovo dirigente sarà già presente al Vélodrome per la sfida contro il Metz, primo passo di una nuova era che punta a ridare equilibrio e ambizione all’ambiente marsigliese.

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