Tragedia a Porto: muore tifoso del Nottingham Forest in trasferta per l'Europa League

Una serata di calcio si è trasformata in tragedia a Porto, dove un tifoso del Nottingham Forest ha perso la vita poco dopo la gara disputata giovedì contro il Porto. L’uomo, di 84 anni e di nazionalità inglese, è deceduto improvvisamente in città.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto, lasciando sgomenta la comunità dei tifosi presenti. Secondo quanto riportato da CNN Portogallo, le autorità locali stanno trattando il caso come una morte improvvisa, senza elementi che facciano pensare a un atto violento.

Nel frattempo, è stato avviato il contatto con i servizi consolari britannici per informare e assistere la famiglia della vittima. Un episodio che riporta l’attenzione anche sul lato umano del calcio, capace di unire ma, talvolta, anche di essere teatro di eventi drammatici lontani dal campo.