Marsiglia k.o. col Liverpool, Weah: "Sono stati migliori di noi, dobbiamo lavorare ancora"

Dopo la pesante sconfitta subita ieri sera contro il Liverpool (0-3), Timothy Weah è apparso comprensibilmente amareggiato. Intervistato in zona mista, l’esterno dell’OM ha però riconosciuto la superiorità dei Reds. "È dura, volevamo tutti vincere - ha ammesso l’internazionale statunitense -. L'analisi è semplice: il Liverpool è stato migliore, dobbiamo continuare a lavorare".

L'ex giocatore della Juventus ha poi commentato l’andamento della partita: "Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, poi abbiamo subito il secondo gol e la partita è cambiata. Ora dobbiamo concentrarci su Lens e Bruges. Siamo frustrati, certo, perché abbiamo grandi ambizioni in questo club. Il calcio è fatto anche di momenti così: prenderemo il positivo e il negativo, lavoreremo e prepareremo al meglio il match contro il Lens".

Il messaggio è chiaro: nonostante la delusione, l’OM deve già voltare pagina e guardare avanti, puntando a ritrovare certezze nelle prossime sfide di campionato e di Champions.