Timothy Weah, l'unico acquisto di Manna alla Juventus. Plusvalenza la scorsa estate

Timothy Weah è passato in estate dalla Juventus all'Olympique Marsiglia. Unico acquisto di Giovanni Manna nel suo interregno alla Juventus - appena prima dell'arrivo di Giuntoli, costretto poi a rimanere fermo in quella sessione estiva - era stato pagato circa 12 milioni di euro. Dopo una stagione non straordinaria - dove era finito anche sul mercato in estate, senza però avere alcun pretendente - ecco che con Thiago Motta ha fatto discretamente, salvo poi declinare sul finire della scorsa stagione.

Evidentemente l'ultimo periodo alla Juventus non è stato dei migliori per il figlio d'arte dello storico George, attaccante del Milan. "Quando sono arrivato qui all'OM, ero un giocatore a pezzi. Il Marsiglia mi ha dato fiducia. L'allenatore (De Zerbi, ndr) mi ha chiamato alle 4 del mattino su FaceTime e mi ha detto: 'Non preoccuparti, vieni qui, vedrai che questa sarà casa tua'. All'aeroporto sono stato accolto proprio come se fossi a casa. Do tutto per questo club e spero di restare qui a lungo, se possibile".

Weah di fatto è stato una plusvalenza per i bianconeri, perché è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro, più bonus. Oggi Timothy Weah compie 26 anni.