Marsiglia, pochi dubbi su chi sarà il successore di De Zerbi. C'è la durata del contratto
TUTTO mercato WEB
Non sembrano esserci dubbi sulla scelta del successore di Roberto De Zerbi al Marsiglia. L'OM sta chiudendo per Habib Beye, fino a due giorni fa allenatore del Rennes ed esonerato a seguito del ko sul campo del Lens. Secondo quanto riporta Canal + l'accordo trovato è per un contratto di un anno e mezzo. L'emittente transalpina riporta che mancano ancora alcune questioni amministrative da risolvere con il suo precedente club.
48 anni, senegalese, Beye prima dell'esperienza in Bretagna ha guidato per tre anni il Red Star FC, squadra di Parigi che ha portato dal Championat National (l'equivalente della nostra Serie C) alla Ligue 2.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile