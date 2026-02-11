Marsiglia, chi sarà il 32° allenatore nel XXI secolo? Il favorito... è appena stato esonerato

La crisi delle ultime settimane alla fine ha travolto Roberto De Zerbi. L’Olympique Marsiglia ha ufficializzato la separazione dal tecnico italiano dopo una serie di risultati negativi culminati con l’umiliazione subita contro il PSG nel Classique al Parc des Princes (5-0). L’eliminazione prematura in Champions League, l’andamento altalenante in campionato e la difficoltà a incidere nei grandi appuntamenti hanno gradualmente aumentato la pressione su De Zerbi, fino a rendere inevitabile l'addio.

Pablo Longoria e Medhi Benatia hanno quindi messo fine a un progetto che non ha mai trovato la stabilità auspicata. Nonostante un’idea di gioco chiara e ambiziosa, De Zerbi non è riuscito a correggere gli squilibri ricorrenti della squadra né a invertire la spirale negativa. Il Marsiglia, ora indebolito sul piano sportivo e sotto pressione in classifica, deve reagire rapidamente per evitare un finale di stagione in tensione. La ricerca di un nuovo allenatore è già partita, e chi arriverà diventerà il 32° tecnico dell’OM dal 2000.

Tra i candidati seri, riporta Footmercato, c'è Habib Beye, esonerato appena due giorni fa dal Rennes. L’ex difensore senegalese, che ha sempre espresso il sogno di guidare il Marsiglia, è considerato un’opzione credibile per rilanciare il gruppo. Il suo profilo, energico, moderno e capace di imporre disciplina collettiva, unito alla conoscenza del calcio francese e a un temperamento deciso, convince la dirigenza. In attesa della nomina, l’OM potrebbe affidarsi temporaneamente al tandem Romain Ferrier-Pancho Abardonado per la partita di Ligue 1 contro lo Strasburgo al Vélodrome. Nei prossimi giorni, però, dovrebbe arrivare una decisone definitiva, con l’obiettivo di ridare chiarezza e stabilità al club prima delle prossime sfide.