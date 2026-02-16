Ore difficili in casa Marsiglia: l'addio di Benatia fa saltare la nomina del nuovo allenatore?

Clima d’incertezza totale in casa Olympique Marsiglia. Dopo la separazione con Roberto De Zerbi resta un interrogativo cruciale: chi siederà in panchina? Dopo le dimissioni di Medhi Benatia, lo scenario interno è diventato improvvisamente instabile. Fino a ieri, la pista che portava a Habib Beye sembrava la più concreta. Il tecnico senegalese, indicato come principale favorito per raccogliere l’eredità del tecnico italiano, aveva incontrato Benatia a Parigi giovedì scorso e un nuovo summit era previsto per oggi. L’addio del dirigente marocchino rischia però di rimescolare le carte, anche se dall’entourage di Beye filtra il massimo riserbo.

Un nodo fondamentale resta la controversia tra Beye e il Rennes, che sarà discussa martedì davanti alla commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel. Solo dopo la risoluzione del contenzioso il club bretone potrà ufficializzare il suo successore - con Franck Haise in pole - e Beye potrà eventualmente liberarsi per una nuova avventura.

Sul fronte interno, il presidente Pablo Longoria valuta alternative, senza escludere la soluzione ad interim. Jacques Abardonado ha già dato disponibilità a proseguire: "Il gruppo non lo lascerò. Se servirà guidare la squadra contro il Brest, siamo pronti".