Ufficiale Martim Fernandes rinnova con il Porto fino al 2030, clausola da 80 milioni

Martim Fernandes, giovane terzino portoghese, considerato uno dei talenti più promettenti d’Europa, ha prolungato il suo contratto con i Dragões.

Di seguito il comunicato del Porto:

"È stato nominato per il Golden Boy, considerato dal CIES (Osservatorio del Calcio) come il miglior terzino destro Under 21 del mondo, e continuerà a percorrere tutta la fascia, sia a destra che a sinistra, con i suoi colori di sempre. Martim Fernandes ha rinnovato con il FC Porto fino al 2030, con una clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro.

Originario di Valongo, il numero 52 è arrivato al centro sportivo dell’Olival a soli 11 anni. Ha esordito tra i professionisti il 7 agosto 2022, nella gara inaugurale della Segunda Liga contro lo SC Covilhã, e ha collezionato i primi minuti con la prima squadra nell’ottobre dell’anno successivo, in una partita di Coppa di Portogallo a Chaves contro il Vilar de Perdizes.

Premiato come Atleta Rivelazione dell’Anno nella gala dei Dragões de Ouro del 2023, il difensore classe 2005 ha contribuito a portare la squadra giovanile fino alla final four della Youth League, ha fatto esperienza con il Porto B e ha disputato sei partite con la prima squadra nella stagione 2023/24, tra cui la finale di Coppa di Portogallo, il suo primo titolo da professionista.

La consacrazione definitiva è arrivata l’anno seguente. Con i 120 minuti disputati nella rimonta contro lo Sporting, Fernandes ha aggiunto la Supercoppa al suo palmarès e dato il via a una stagione da protagonista, chiusa con 37 presenze e 6 assist: due contro l’Aves, due contro l’Estoril, uno nel derby dell’Invicta e un altro nell’ultima giornata di campionato contro il CD Nacional.

Agli ordini di Francesco Farioli, ha preso parte a tutte le gare della pre-stagione e si è presentato da titolare anche alla prima giornata della Liga 2024/25, ma è stato costretto a lasciare il campo al 54’ per infortunio nella vittoria per 3-0 contro il Vitória SC.