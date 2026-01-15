Ufficiale Marvin Hitz lascerà il Basilea al termine della stagione. Il portiere è in scadenza

In scadenza di contratto col Basilea, Marwin Hitz ha deciso di non rinnovare il contratto. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale, nel quale si legge:

"Durante il ritiro a Marbella, Marwin Hitz e il direttore sportivo Daniel Stucki hanno discusso del contratto del nostro portiere numero 1, in scadenza quest'estate. Dopo un'attenta valutazione, Marwin Hitz ha deciso di concludere la sua esperienza all'FC Basilea 1893 la prossima estate e di non rinnovare il suo contratto. Il club si rammarica profondamente di questa decisione, ma la rispetta e si augura di vivere una seconda parte di stagione di successo".

Hitz stesso ha dichiarato: "Era importante comunicare la mia decisione con largo anticipo per permettere al club di pianificare con chiarezza e senza doversi confrontare con le solite speculazioni". 38 anni, Hitz si è trasferito al Basilea dal Borussia Dortmund nell'estate 2022 e con i renani ha raccolto 153 presenze, vincendo un campionato e una coppa svizzera.