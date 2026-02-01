Ufficiale
Mayckel Lahdo lascia l'AZ Alkmaar: va a giocare in Danimarca, in prestito al Brøndby
Operazione in uscita per l'AZ Alkmaar, reduce da un sabato amaro avendo perso per 1-3 in casa contro il Nijmegen in Eredivisie. E' di queste ore, infatti, la notizia della cessione di Mayckel Lahdo al Brøndby con la formula del prestito.
Di seguito il comunicato ufficiale: "Mayckel Lahdo si trasferisce al Brøndby IF. L'attaccante 23enne ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito all'FC Nantes, dove il suo contratto di prestito è ora scaduto. Lahdo sarà ceduto in prestito al Brøndby IF per i prossimi sei mesi, con un'opzione di acquisto per il club danese. Lahdo ha giocato 98 partite ufficiali con la prima squadra dell'AZ, segnando quattordici gol e fornendo nove assist".
