Mbappè giocherà la finale di Supercoppa Real-Barcellona? Xabi Alonso: "Rischio controllato"

Alla vigilia della finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona, Xabi Alonso predica prudenza. Dopo la conferenza di Hansi Flick e la tradizionale foto con il trofeo, il tecnico del Real Madrid ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e, soprattutto, su Kylian Mbappé, ancora in dubbio per il Clásico: “È una partita speciale, volevamo essere qui quando abbiamo visto la Supercoppa in calendario. Ora dobbiamo competere per vincerla”, ha spiegato l’allenatore dei blancos, sottolineando l’importanza dell’allenamento di questo pomeriggio per sciogliere gli ultimi nodi.

Il tema centrale resta il numero 7: “Il piano iniziale era che Mbappé fosse pronto per la gara con l’Atlético. Abbiamo deciso di non affrettarlo, ma se fossimo arrivati in finale, a seconda di come si sarebbe sentito, sarebbe stato disponibile. Dopo l’allenamento di oggi avremo tutte le informazioni per capire se può partire titolare”.

Xabi Alonso non nasconde i rischi: “Dobbiamo valutare bene. Sappiamo cosa c’è in gioco e dobbiamo assumerci la responsabilità delle decisioni. Non siamo avventati: si tratta di un rischio controllato”. Sul minor riposo rispetto al Barcellona, il tecnico è pragmatico: “È andata così con il calendario, non possiamo cambiarlo. Dobbiamo sfruttare al meglio il tempo a disposizione per prepararci, anche dal punto di vista mentale ed emotivo”.