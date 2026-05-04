Real Madrid, Mbappé torna al centro sportivo ed elude la domanda sulla sua fuga in Italia

Non si placano le discussioni attorno a Kylian Mbappé, finito al centro dell’attenzione tra tifosi del Real Madrid e media spagnoli. A far rumore è stato il suo recente viaggio in Italia, in Sardegna, in compagnia della compagna Ester Exposito, avvenuto mentre i compagni erano impegnati in campo, scelta che ha alimentato critiche e perplessità.

Nella giornata di oggi l’attaccante francese ha fatto ritorno al centro sportivo di Valdebebas. All’uscita è stato avvicinato da alcuni tifosi, tra cui un connazionale che gli ha chiesto un autografo: Mbappé si è fermato senza problemi, mostrando disponibilità nonostante il momento delicato.

Subito dopo, però, è stato incalzato da un giornalista de El Chiringuito, che gli ha chiesto un commento sulle polemiche legate alla sua fuga italiana. Il numero 10 ha inizialmente scelto di non rispondere, mantenendo il silenzio anche di fronte a una seconda domanda sulla sua condizione in vista del prossimo Clasico. Solo prima di salire in auto, il francese ha rotto il silenzio con poche parole, pronunciate nella sua lingua: "Non capisco".