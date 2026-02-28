Inter Miami, Lionel Messi scagliato a terra da un tifoso: elusa la sicurezza, poi l'intervento

Lionel Messi è stato assalito a tradimento. Il fuoriclasse argentino, da 8 Palloni d'Oro in carriera, è stato scaraventato a terra da un tifoso e da un addetto alla sicurezza al termine dell'amichevole dell'Inter Miami in Porto Rico. La squadra di Mascherano stava affrontando gli ecuadoriani dell'Independiente del Valle a Bayamón, quando un tifoso è corso verso il cerchio di centrocampo e ha afferrato la Pulga per la vita con un abbraccio vigoroso, prima che entrambi venissero travolti da un addetto alla sicurezza.

Messi è apparso illeso. La stella argentina si è immediatamente rialzata e si è diretta verso un'altra zona del campo, mentre il personale di sicurezza si moltiplicava nel tentativo di impedire a chiunque altro di raggiungere il giocatore. Diversi tifosi avevano fatto irruzione sul terreno di gioco dello stadio Juan Ramón Loubriel intorno all'88° minuto della partita, iniziata con un'ora di ritardo rispetto al previsto. Il rosarino di 38 anni era subentrato dopo l'intervallo e ha segnato su rigore nella vittoria per 2-1 dell'Inter Miami.

L'incontro era originariamente previsto per il 13 febbraio, ma era stato posticipato poiché Messi aveva avvertito un fastidio alla gamba durante la precedente amichevole contro il Barcelona SC (Ecuador).